Безпрограшний варіант: топ-5 жакетів на осінь, які виручать завжди і скрізь

Жакети давно стали невід'ємною частиною повсякденного стилю - їх носять не тільки в офіс, але і зробили одягом на кожен день. Осінь - ідеальний час продемонструвати цей предмет гардероба і створити ідеальний лук для прохолодних днів.
Про найбільш трендові моделі жакетів на сторінці в Instagram розповіла стиліст Ксенія Господінова.
Сучасна мода дуже гнучка, в наш час актуально і в тренді все, що вміло поєднується в луці. Так що цей топ 5 жакетів - саме ті варіанти, які варто взяти з собою в осінь.
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Оверсайз - тут не варто пояснювати, що це за стиль, він давно з нами, так як вільний крій зручний і практичний в повсякденних справах.
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Кроп-жакети - у них укорочена довжина, приблизно до талії, досить широкий кроп-топ здатний зробити талію ще тонше.
Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Жакети в стилі Chanel - їх головна особливість у відсутності коміра і наявність круглого вирізу, твідова тканина.
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Приталені - вони вигідно підкреслюють фігуру, роблять талію тонше, груди більше, а поставу витонченіше і граціозніше.
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Шкіряні - дизайнери багатьох брендів в осінніх колекціях продемонстрували, що шкіряні жакети впевнено буду з нами в цьому сезоні.
⠀Ілюстративне фото (instagram.com/ksenia_gospodinova)
Також стиліст склала особистий топ-5 речей для стильної осені. Він виглядає так:
Нагадаємо, що раніше стиліст Анастасія Михайлова навчила носити і поєднувати челсі в осінніх луках.