Безупречна: Елизавета II восхитила сеть цветущим видом в ярком весеннем образе

Для онлайн-встречи Елизавета II подобрала стильный образ в ярких весенних тонах. Лук составили классическая синяя блуза, а также сиреневая кофта, которая зрительно освежила цвет лица королевы. Дополнила их юбка в клетку. Из аксессуаров она взяла свои любимые серьги и колье из жемчуга.

Елизавета II на онлайн-встрече (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Стоит отметить безупречный макияж, который сделал лицо Елизаветы свежим и помолодевшим. Волосы она собрала в высокую прическу. Во время трансляции Елизавета продемонстрировала свой веселый нрав и позитивный настрой.

Елизавета II показала редкие фото из юности (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Онлайн-встреча была посвящена безопасности людей на воде. Елизавета II обсудила с представителями Королевского общества спасения жизни ( организации для предотвращения утопления) много важных вопросов. А также поделилась уникальной информацией. Оказывается, в 14-летнем возрасте она получила награду за спасение жизни - "Молодое дыхание". В ролике даже можно увидеть архивные кадры с 1941-го года, где она предстала в бассейне в купальнике.

Елизавета II на заседании парламента (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Позже в сети появились фото с еще одного важного события. Королева в сопровождении принца Уэльского и герцогини Корнуоллской открыла новое заседание парламента, которое стало уже 67-м на ее счету. На мероприятии она появилась в фиолетовом костюме с цветочным орнаментом и шляпке.