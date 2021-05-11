Бездоганна: Єлизавета II захопила мережу квітучим виглядом в яскравому весняному образі

Для онлайн-зустрічі Єлизавета II підібрала стильний образ в яскравих весняних тонах. Його склали класична синя блуза, а також бузкова кофтина, яка візуально освіжила колір обличчя королеви. Доповнила їх спідниця в клітку. З аксесуарів вона обрала свої улюблені сережки і кольє з перлів.

Єлизавета II на онлайн-зустрічі (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Варто відзначити бездоганний макіяж, який зорово зробив обличчя Єлизавети свіжим і більш молодим. Волосся вона зібрала у високу зачіску. Під час трансляції Елизавета продемонструвала свою веселу вдачу і позитивний настрій.

Єлизавета II показала рідкісні кадри (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Онлайн-зустріч була присвячена безпеці людей на воді. Єлизавета II обговорила з представниками Королівського товариства порятунку життя (організації для запобігання утоплення) багато важливих питань. А також поділилася унікальною інформацією. Виявляється, в 14-річному віці вона отримала нагороду за порятунок життя - "Молоде дихання". У ролику навіть можна побачити архівні кадри з 1941-го року, де вона постала в басейні в купальнику.

Єлизавета II на засіданні парламенту (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Пізніше в мережі з'явилися фото з ще однієї важливої події. Королева у супроводі принца Уельського і герцогині Корнуоллської відкрила нове засідання парламенту, яке стало вже 67-м на її рахунку. На заході вона з'явилася у фіолетовому костюмі з квітковим орнаментом і капелюшку.