Безупречна: Кейт Миддлтон вышла в свет в сдержанном классическом образе

Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили новый выход в свет. Знаменитая чета посетила 282-й авиационный учебный корпус в Ист-Хэме. Этот официальный визит стал первым после похорон принца Филиппа и совпал и с днем рождения королевы Елизаветы II.
Стоит отметить, что к своим обязанностям Кейт и Уильям вернулись только после получения специального разрешения от Ее Величества. Тем временем, в королевской семье продолжается траур.
Фото пары появились на официальной странице королевской семьи.
Наряд герцогиня Кембриджская подбирала, учитывая траур. Она пришла на встречу в черном пальто-футляре Dolce & Gabbana с двумя рядами золотых пуговиц длиной до колен. Образ дополнили черные туфли на устойчивом каблуке, клатч и жемчужные серьги. Волосы Кейт убрали в объемную укладку, распустив по плечам. А макияж визажисты выдержали в натуральных оттенках. Принц, который выбрал классический черный костюм, составил своей супруге отличную партию.
Эта встреча с кадетами - дань уважения принцу Филиппу, который скончался в возрасте 99 лет. Герцог Эдинбургский в течение 63 лет был почетным главнокомандующим авиацией учебно-тренировочного корпуса. В 2015-м году он передал патронаж Кейт Миддлтон, сделав ее почетным комендантом авиации.
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