Безупречна: Кейт Миддлтон вышла в свет в сдержанном классическом образе

Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили новый выход в свет. Знаменитая чета посетила 282-й авиационный учебный корпус в Ист-Хэме. Этот официальный визит стал первым после похорон принца Филиппа и совпал и с днем рождения королевы Елизаветы II.

Стоит отметить, что к своим обязанностям Кейт и Уильям вернулись только после получения специального разрешения от Ее Величества. Тем временем, в королевской семье продолжается траур.