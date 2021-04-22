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Бездоганна: Кейт Міддлтон вийшла в світ у стриманому класичному образі

Автор: Lite

Кейт Міддлтон і принц Уільям вчинили новий вихід у світ. Знаменита пара відвідала 282-й авіаційний навчальний корпус в Іст-Хемі. Цей офіційний візит став першим після похорону принца Філіпа і збігся і з днем народження королеви Єлизавети II.

Варто відзначити, що до своїх обов'язків Кейт і Уільям повернулися тільки після отримання спеціального дозволу від Її Величності. Тим часом, в королівській родині триває траур.

Фото пари з'явилися на офіційній сторінці королівської сім'ї.

Вбрання герцогиня Кембриджська підбирала, враховуючи жалобу. Вона прийшла на зустріч в чорному пальто-футлярі Dolce & Gabbana з двома рядами золотих гудзиків довжиною до колін. Образ доповнили чорні туфлі на стійкому каблуці, клатч і перлинні сережки. Волосся Кейт прибрали в об'ємну укладку, розпустивши по плечах. А макіяж візажисти витримали в натуральних відтінках. Принц, який вибрав класичний чорний костюм, склав своїй дружині відмінну партію.

Принц Уільям і Кейт Міддлтон війшли в світ (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Ця зустріч з кадетами - данина поваги принцу Філіпу, який помер у віці 99 років. Герцог Единбурзький протягом 63 років був почесним головнокомандувачем авіацією навчально-тренувального корпусу. У 2015-му році він передав патронаж Кейт Міддлтон, зробивши її почесним комендантом авіації.

Також ми писали про еволюцію стилю королеви Єлизавети II, від молодих років до сьогодні.

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Новини України Кейт МіддлтонмодастилькрасотаПринц ВільямЄлизавета IIкоролевская семья
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