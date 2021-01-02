Ни больше ни меньше: стилист рассказала, как правильно выбрать обувь по размеру

Новый год наступил, но праздников и кроме него хватает. Что подарить? Вечный вопрос! Чтобы тот, кому вы мечтали сделать сюрприз, не оказался в кружкой в руке и с разочарованием на лице, можно присмотреться к идеям, которыми поделилась стилист Анна Пономаренко.

Книги, косметика, ароматы - и другие идеи, которые, к тому же, могут натолкнуть вас на собственные решения.

А еще, если вы достаточно близки и хватает бюджета, можно подарить пару туфлей: обуви много не бывает, всегда найдется повод ее обуть. Правда, лучше не делать сюрприз и воспользоваться советами Пономаренко, как выбрать обувь по размеру.

"Я много раз рассказывала о том, что люблю смотреть на людей и отмечать про себя разные нюансы в одежде и аксессуарах. Поделюсь с вами неожиданным открытием: многие носят обувь не своего размера. Как правило, меньше, чем нужно", - написала Анна в своем микроблоге.

Она призналась, что в ее жизни случались восхитительной красоты пары, которые были слегка маловаты, но она думала "растянет".

"Сколько боли в этих историях. Например, я купила красные Ed Hardy - и они были маловаты, меня это не остановило, я пошла в них на ивент. Вернулась с него рыдая, потому что ноги были, словно в тисках, опухли и натерлись до крови.

Уверена, что вы можете поделиться множеством похожих историй", - призналась стилист.

По ее последним наблюдениям, огромное количество женщин выбирает открытую обувь, которая сильно мала. Поэтому из нее торчат пальцы, пятки, возникают мозоли, нога выезжает вперед и пальцы цепляются за подошву, как утопающий за соломинку, вечно грязные стопы и т. д.

"Помимо чисто физических неудобств, неправильная обувь вызовет проблемы с суставами, связками и позвоночником. Чтобы с вами этого не произошло, особенно в пылу распродажного шопоголизма, рассказываю о важных нюансах при покупке новой пары.

Как выбирать обувь по размеру:

лучше всего мерить ее во второй половине дня, когда нога уже немного отекла;

смотрите, где заканчивается ваша пятка и пальцы ног, если что-то свисает даже на 2 мм, это не ваш размер;

всегда начинайте примерку с ноги, которая больше/с косточкой/после перелома;

походите по магазину, но не медленно и плавно, а решительно и быстро, как на улице;

кожаная и замшевая обувь может растянуться в ширину, но ей на это нужно время, подумайте, готовы ли вы ждать и страдать. Лаковая обувь не растягивается, а трескается;

подошва не станет шире или длиннее никогда;

если вам кажется, что что-то не то, то вам не кажется;

научитесь уходить от пары, которая вам нравится внешне, но не подходит. Выбирайте свой комфорт, ваша обувь обязательно найдется.

Если вам кажется, что что-то не то, то вам не кажется (фото: pixabay.com)

Напомним, что стилистка Анна Пономаренко недавно рассказала, какая вещь точно будет актуальной всегда. Подходит каждому и в нее можно нарядиться куда угодно.