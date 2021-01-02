Ни больше ни меньше: стилист рассказала, как правильно выбрать обувь по размеру

Новый год наступил, но праздников и кроме него хватает. Что подарить? Вечный вопрос! Чтобы тот, кому вы мечтали сделать сюрприз, не оказался в кружкой в руке и с разочарованием на лице, можно присмотреться к идеям, которыми поделилась стилист Анна Пономаренко.
Книги, косметика, ароматы - и другие идеи, которые, к тому же, могут натолкнуть вас на собственные решения.
А еще, если вы достаточно близки и хватает бюджета, можно подарить пару туфлей: обуви много не бывает, всегда найдется повод ее обуть. Правда, лучше не делать сюрприз и воспользоваться советами Пономаренко, как выбрать обувь по размеру.
"Я много раз рассказывала о том, что люблю смотреть на людей и отмечать про себя разные нюансы в одежде и аксессуарах. Поделюсь с вами неожиданным открытием: многие носят обувь не своего размера. Как правило, меньше, чем нужно", - написала Анна в своем микроблоге.
Она призналась, что в ее жизни случались восхитительной красоты пары, которые были слегка маловаты, но она думала "растянет".
"Сколько боли в этих историях. Например, я купила красные Ed Hardy - и они были маловаты, меня это не остановило, я пошла в них на ивент. Вернулась с него рыдая, потому что ноги были, словно в тисках, опухли и натерлись до крови.
Уверена, что вы можете поделиться множеством похожих историй", - призналась стилист.
По ее последним наблюдениям, огромное количество женщин выбирает открытую обувь, которая сильно мала. Поэтому из нее торчат пальцы, пятки, возникают мозоли, нога выезжает вперед и пальцы цепляются за подошву, как утопающий за соломинку, вечно грязные стопы и т. д.
"Помимо чисто физических неудобств, неправильная обувь вызовет проблемы с суставами, связками и позвоночником. Чтобы с вами этого не произошло, особенно в пылу распродажного шопоголизма, рассказываю о важных нюансах при покупке новой пары.
Напомним, что стилистка Анна Пономаренко недавно рассказала, какая вещь точно будет актуальной всегда. Подходит каждому и в нее можно нарядиться куда угодно.