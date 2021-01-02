Ні більше ні менше: стиліст розповіла, як правильно вибрати взуття за розміром

Новий рік настав, але свят і крім нього вистачає. Що подарувати? Вічне питання! Щоб той, кому ви мріяли зробити сюрприз, не опинився в чашкою в руці і з розчаруванням на обличчі, можна придивитися до ідей, якими поділилася стиліст Анна Пономаренко.

Книги, косметика, аромати та інші ідеї, які, до того ж, можуть наштовхнути вас на власні рішення.

А ще, якщо ви досить близькі і вистачає бюджету, можна подарувати пару взуття: його багато не буває, завжди знайдеться привід їх взути. Правда, краще не робити сюрприз і скористатися порадами Пономаренко, як вибрати взуття за розміром.

"Я багато разів говорила про те, що люблю дивитися на людей і відзначати про себе різні нюанси в одязі та аксесуарах. Поділюся з вами несподіваним відкриттям: багато хто носить взуття не свого розміру. Як правило, менше, ніж потрібно", - написала Анна у своєму мікроблозі.

Вона зізналася, що в її житті траплялися чудової краси пари, які були трохи замалі, але вона думала, що вони "розтяшнуться".

"Скільки болю в цих історіях. Наприклад, я купила червоні Ed Hardy - і вони були замалі, мене це не зупинило, я пішла до них на івент. Повернулася з нього ридаючи, бо ноги були, мов у лещатах, опухли і натерлись до крові.

Впевнена, що ви можете поділитися безліччю схожих історій", - зізналася стиліст.

За її останнім спостереженнями, величезна кількість жінок вибирає відкрите взуття, яке дуже мале. Тому з нього стирчать пальці, п'яти, виникають мозолі, нога виїжджає вперед і пальці чіпляються за підошву, як потопаючий за соломинку, вічно брудні стопи і т. д.

"Крім суто фізичних незручностей, неправильне взуття може викликати проблеми з суглобами, зв'язками і хребтом. Щоб з вами цього не сталося, особливо в запалі распродажного шопоголізму, розповідаю про важливі нюанси при покупці нової пари.

Як вибирати взуття за розміром:

найкраще міряти взуття у другій половині дня, коли нога вже трохи набрякла;

дивіться, де закінчується ваша п'ята і пальці ніг, якщо щось звисає навіть на 2 мм, це не ваш розмір;

завжди починайте примірку з ноги, яка більше/з кісточкою/після перелому;

походіть по магазину, але не повільно і плавно, а рішуче і швидко, як на вулиці;

шкіряне і замшеве взуття може розтягнутися в ширину, але на це потрібно час, подумайте, чи готові ви чекати і страждати;

лакове взуття не розтягується, а тріскається;

підошва не стане ширшою або довшою ніколи;

якщо вам здається, що щось не те, то вам не здається;

навчіться йти від пари, яка вам подобається зовні, але не підходить. Вибирайте свій комфорт, ваше взуття обов'язково знайдеться.

Якщо вам здається, що щось не те, то вам не здається (фото: pixabay.com)

Нагадаємо, що стилістка Анна Пономаренко нещодавно розповіла, яка річ точно буде актуальною завжди. Підходить кожному і в неї можна вбратися куди завгодно.