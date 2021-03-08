Ботфорты и мини-платье: Кайли Дженнер блистает в смелом total pink образе

Образ Дженнер составили мини-платье от Givenchy, ботфорты на плоской подошве, а также крошечная сумочка. Свои длинные волосы звезда сети распустила, а макияж сделала в тон всему образу. Кайли присела, соблазнительно прогнувшись и показав свою фигуру во всей красе. В подписи она отметила авторов своего наряда, а в ответ получила целый шквал комплиментов.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Почему ты такая красивая?", "Этот розовый, да!", "Барби", "Кайли, ты прекрасна", "Я не могу насмотреться", "Так горяча, Кайли", "Идеал", - пишут ей фанаты.

Позже Кайли выложила в сеть снимок со своей гардеробной, где стоит масса разноцветной обуви и ярких сумочек разных форм и размеров. Кажется, Дженнер готова удивлять своими знаменитыми образами на теплый сезон!