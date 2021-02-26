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Британский шик: Ирина Шейк в безупречном образе "интеллектуалки" отправилась на прогулку

Автор: Lite

Ирина Шейк недавно призналась, что прогулки с дочкой для нее - это возможность показать себя во всей красе во времена пандемии, когда фешн-шоу стали редкостью.

Один из последних ее выходов - стильный и комфортный, уже успел наделать шума в сети. Образ многие сравнили с нарядом студентки, и Шейк такой интеллектуальный шик точно к лицу!

Ирина Шейк надела голубые джинсы классического прямого кроя, которые сочетала с белой рубашкой и джемпером Burberry с геометричным принтом. Сверху супермодель накинула бежевое двубортное пальто, а на ноги обула грубые черные ботинки на массивной подошве.

Аксессуары тут сыграли немаловажную роль: узкие солнцезащитные очки, мелкие серьги и широкий обруч добавили нужного британского лоска. На плече у экс-возлюбленной Брэдли Купера висела сумочка-портфель также от Burberry.

Ирина в новом образе (скриншот фото: instagram.com/elle_russia)

В таком наряде молодая мама отправилась на прогулку с дочкой, а после завтрака пошла по делам. Именно на улицах Нью-Йорка и застали звезду папарацци. Ирина прихватила с собой стаканчик кофе и наслаждалась свежим почти весенним воздухом и редкими минутами одиночества.

Напомним, недавно Ирина украсила новую обложку глянцевого журнала Vogue. Для первого весеннего номера прическу ей сделали весьма оригинальную. Вдохновляемся!

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