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Британський шик: Ірина Шейк в бездоганному образі "інтелектуалки" вирушила на прогулянку

Автор: Lite

Ірина Шейк нещодавно зізналася, що прогулянки з донькою для неї - це можливість показати себе у всій красі в період пандемії, коли фешн-шоу стали рідкістю.

Один з останніх її виходів - стильний і комфортний, вже встиг наробити галасу в мережі. Образ багато хто порівняв із вбранням студентки, і Шейк такий інтелектуальний шик точно до лиця!

Ірина Шейк одягла блакитні джинси класичного прямого крою, що поєднала з білою сорочкою і джемпером Burberry з геометричним принтом. Зверху супермодель накинула бежеве двобортне пальто, а на ноги взула грубі чорні черевики на масивній підошві.

Аксесуари тут зіграли важливу роль: сонцезахисні окуляри вузькі, дрібні сережки і широкий обруч додали потрібного британського лиску. На плечі у екс-коханої Бредлі Купера висіла сумка-портфель також від Burberry.

Ірина в новому образі (фото: скріншот instagram.com/elle_russia)

В такому вбранні молода мама вирушила на прогулянку з донькою, а після сніданку пішла у справах. Саме на вулицях Нью-Йорка і застали зірку папараці. Ірина прихопила з собою каву і насолоджувалася свіжим, майже весняним повітрям і рідкими хвилинами самотності.

Нагадаємо, нещодавно Ірина прикрасила нову обкладинку глянцевого журналу Vogue. Для першого весняного номера зачіску їй зробили вельми оригінальну. Надихаємося!

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Новини України образмодамодельтрендІрина Шейк
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