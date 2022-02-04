Бруклинский музей устроит необычную выставку в память о Вирджиле Абло

Эта ретроспектива под названием Virgil Abloh: Figures of Speech будет посвящена творчеству Вирджила Абло. В ней собрано множество работ дизайнера, в том числе несколько из его многочисленных коллабораций.

Вирджил Абло на выставке (фото: Getty Images)

Бруклинский музей пока не уточняет, какие именно экспонаты покажут посетителям. Но, скорее всего, для публики готовят творения мастера для его лейбла Off-White, для Louis Vuitton, а также некоторые из его коллекций с Nike, Supreme и даже Ikea, как это было на выставке в Чикаго.

Выставка Virgil Abloh: Figures of Speech (фото: Getty Images)