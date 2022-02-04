Бруклінський музей влаштує незвичайну виставку в пам'ять про Вірджіла Абло

Ця ретроспектива під назвою Virgil Abloh: Figures of Speech буде присвячена творчості Вірджіла Абло. В ній зібрано безліч робіт дизайнера, в тому числі кілька з його численних колаборацій.

Вірджіл Абло на виставці (фото: Getty Images)

Бруклінський музей поки не уточнює, які саме експонати покажуть відвідувачам. Але, швидше за все, для публіки готують творіння майстра для його лейбла Off-White, для Louis Vuitton, а також деякі з його колекцій з Nike, Supreme і навіть Ikea, як це було на виставці в Чикаго.

Виставка Virgil Abloh: Figures of Speech (фото: Getty Images)