UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Брюки карго и модный топ: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в пикантном наряде

Автор: RBC.UA

Эмили Ратаковски продолжает эпатировать публику своими откровенными нарядами.

В этот раз она показала в сториз Instagram, как носить модные в этом сезоне брюки карго. А также - как подчеркнуть достоинства фигуры с помощью простых приемов.

Эмили отправилась на прогулку, создав простой и в то же время дерзкий образ. Его составили брюки карго песочного оттенка, а также черный топ с длинными рукавами на одной пуговице. Он подчеркнул железный пресс модели и бизнесвумен, а также роскошную грудь. Обувь Раратковски предпочла удобную - белые кроссовки. По всей видимости, молодая мама гуляла с мужем и ребенком.

Эмили Ратаковски в стильном образе (фото: instagram.com/emrata)

Не забыла Эмили про жемчужное колье с ассиметричными бусинами, которое показывала недавно. Волосы она распустила, а макияж выполнила достаточно насыщенный, в своих любимых бежевых оттенках. В сториз Эмили показала пару кадров, не став публиковать их в feed.

Также бизнесвумен недавно демонстрировала свою любовь к мини, выбрав для вечеринки максимально откровенное мини-платье.

Читайте LITE в Google News
Эмили Ратаковскимодельмода