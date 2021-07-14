Штани карго і модний топ: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в пікантному вбранні

Емілі Ратаковскі продовжує епатувати публіку своїми відвертими вбраннями.
Цього разу вона показала у сторіз Instagram, як носити модні в цьому сезоні штани карго. А також - як підкреслити достоїнства фігури за допомогою простих прийомів.
Емілі вирушила на прогулянку, створивши простий і в той же час зухвалий образ. Його склали штани карго пісочного відтінку, а також чорний топ з довгими рукавами на одному гудзику. Він підкреслив залізний прес моделі і бізнесвумен, а також розкішні груди. Взуття Раратковскі обрала зручне - білі кросівки. Скорыше за все, молода мама гуляла з чоловіком і дитиною.
Не забула Емілі про перлове кольє з асиметричними намистинами, яке показувала недавно. Волосся вона розпустила, а макіяж виконала досить насичений, в своїх улюблених бежевих відтінках. У сторіз Емілі показала пару кадрів, не ставши публікувати їх в feed.
Також бізнесвумен нещодавно демонструвала свою любов до міні, вибравши для вечірки максимально відверту міні-сукню.