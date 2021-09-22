Брюки-палаццо и прямой жакет: Ева Лонгория похвасталась стройной фигурой в модном образе

Ева Лонгория надела персикового оттенка костюм, который составили брюки-палаццо и жакет прямого кроя. Благодаря своему свободному крою они отлично подчеркнули точеную фигуру Лонгории, сделав ее еще более миниатюрной. К костюму звезда подобрала белый топ на тоникх бретельках с декольте, подчеркнув талию и грудь. Эта деталь сделала образ соблазнительным и дерзким.

Ева Лонгория в модном костюме и сыном Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Из обуви Ева выбрала босоножки золотистого цвета на платформе и шпильках. А из аксессуаров оставила только колье. Лаконичный образ получился завершенным и эффектным. Берем на заметку!