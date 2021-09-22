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Штани-палаццо і прямий жакет: Єва Лонгорія похвалилася стрункою фігурою в модному образі

Автор: RBC.UA

Єва Лонгорія любить брючні костюми і вміє їх правильно підбирати. І хоча на її досконалій фігурі будь-що буде виглядати виграшно, все-таки є пара нюансів, які варто взяти на замітку.

Фото в новому образі вона запостила кілька годин у своєму блозі мережі Instagram. І вони мали, як завжди, шалений успіх серед фанатів спекотної красуні.

Єва Лонгорія одягла персикового відтінку костюм, який склали штани-палаццо і жакет прямого крою. Завдяки своєму вільному крою вони відмінно підкреслили витончену фігуру Лонгорії, зробивши її ще більш мініатюрною. До костюму зірка підібрала білий топ на тонікх бретельках з декольте, підкресливши талію і груди. Ця деталь зробила образ спокусливим і зухвалим.

Єва Лонгорія в модному костюмі і сином Санті (фото: instagram.com/evalongoria)

Із взуття Єва вибрала босоніжки золотистого кольору на платформі і шпильках. А з аксесуарів залишила тільки кольє. Лаконічний образ вийшов завершеним і ефектним. Беремо до уваги!

Також нещодавно Єва показала елегантний образ на вихід.

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