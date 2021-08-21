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Будь в тренде: стилист назвала самые модные цвета осени 2021

Автор: Марина Настевич

Осень уже на пороге и если вы решили немного обновить свой гардероб, следует учитывать, какие цвета и оттенки будут в тренде в этом сезоне.

Стилист Екатерина Матвеева перечислила в Instagram самые модные цвета осени и зимы 2021-2022, а также показала яркие примеры.

Модные цвета осени 2021:

Лиловый

Мягкий, будто разбавленный молоком, цвет вступает в игру этой осенью и зимой. Очень красивый цвет, который может стать основой для составления очень крутых образов.

Желтый и оранжевый

Для тех, кто любит яркость не только летом.



Серебро и золото

Необязательно облачаться в них с ног до головы, достаточно одной детали, например, свитер с серебряной нитью. Напоминаю, эти два цвета прекрасно сочетаются между собой.

Белый заменяем на оттенок заварного крема, более спокойной и не похожий на цвет халата.



Зеленый

Не яркий, а чуть припыленный. Так что, если он вам еще не надоел за летний сезон, смело носите и дальше

Миндаль

Цвет верблюда. Очень красивый и благородный, с ним образы получаются максимально роскошными



Королевский синий

Цвет горного озера был в тренде несколько лет назад и вновь вернулся на модный олимп



Пудровый

Один из моих любимых цветов. Обязательно прикуплю пару вещей в этом сезоне.



Фуксия

В отличие от пудрового, ярко-розовый насыщенный цвет, привлекающий внимание. Носили летом, забираем в холода.



Леопардовый принт

Спрятали свое хищное пальто в дальний угол шкафа? Самое время его достать!



Ромбы

В новом сезоне актуальны разнокалиберные ромбы, где только можно. Жилеты, верхняя одежда, свитера, платья. Тренд совсем не новый, так что наверняка у многих такая расцветка есть в закромах.



Иллюстративное фото (nstagram.com/katherine_mva)

Цветочный принт

В пасмурную погоду особенно греют душу цветочные принты. Верхняя одежда, свитера, платья, а уж если вам близок стиль кантри или бохо, то можно составлять очень красивые образы с казаками.

Напомним, ранее стилист показала трендовые джинсы осени 2021.

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