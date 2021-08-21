RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021

Автор: Марина Настевич

Осінь вже на порозі і якщо ви вирішили трохи оновити свій гардероб, слід враховувати, які кольори і відтінки будуть в тренді в цьому сезоні.

Стиліст Катерина Матвєєва перерахувала в Instagram наймодніші кольори осені та зими 2021-2022, а також показала яскраві приклади.

Модні кольори осені 2021:

Ліловий

М'який, ніби розбавлений молоком, колір вступає в гру цієї осені і взимку. Дуже гарний колір, який може стати основою для складання дуже крутих образів.

Жовтий і помаранчевий

Для тих, хто любить яскравість не тільки влітку.



Срібло і золото

Необов'язково одягатися в них з ніг до голови, досить однієї деталі, наприклад, светр зі срібною ниткою. Нагадую, ці два кольори чудово поєднуються між собою.

Білий замінюємо на відтінок заварного крему, більш спокійний і не схожий на колір халата.



Зелений

Не яскравий, а трохи припилений. Так що, якщо він вам ще не набрид за літній сезон, сміливо носіти і далі.

Мигдаль

Колір верблюда. Дуже красивий і благородний, з ним образи виходять максимально розкішними.



Королівський синій

Колір гірського озера був в тренді кілька років тому і знову повернувся на модний Олімп.



Пудровий

Один з моїх улюблених кольорів. Обов'язково прикуплю пару речей в цьому сезоні.



Фуксія

На відміну від пудрового, яскраво-рожевий насичений колір, що привертає увагу. Носили влітку, забираємо в холоди.



Леопардовий принт

Сховали своє хиже пальто в дальній кут шафи? Саме час його дістати!



Ромб

У новому сезоні актуальні різнокаліберні ромби, де тільки можна. Жилети, верхній одяг, светри, сукні. Тренд зовсім не новий, так що напевно у багатьох таке забарвлення є в засіках.



Ілюстративне фото (nstagram.com/katherine_mva)

Квітковий принт

У похмуру погоду особливо гріють душу квіткові принти. Верхній одяг, светри, сукні, а вже якщо вам близький стиль кантрі або бохо, то можна складати дуже красиві образи з козаками.

Нагадаємо, раніше стиліст показала трендові джинси осені 2021.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди