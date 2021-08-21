Будь в тренді: стиліст назвала наймодніші кольори осені 2021

Модні кольори осені 2021:

Ліловий

М'який, ніби розбавлений молоком, колір вступає в гру цієї осені і взимку. Дуже гарний колір, який може стати основою для складання дуже крутих образів.



Жовтий і помаранчевий

Для тих, хто любить яскравість не тільки влітку.





Срібло і золото

Необов'язково одягатися в них з ніг до голови, досить однієї деталі, наприклад, светр зі срібною ниткою. Нагадую, ці два кольори чудово поєднуються між собою.



Білий замінюємо на відтінок заварного крему, більш спокійний і не схожий на колір халата.





Зелений

Не яскравий, а трохи припилений. Так що, якщо він вам ще не набрид за літній сезон, сміливо носіти і далі.



Мигдаль

Колір верблюда. Дуже красивий і благородний, з ним образи виходять максимально розкішними.





Королівський синій

Колір гірського озера був в тренді кілька років тому і знову повернувся на модний Олімп.





Пудровий

Один з моїх улюблених кольорів. Обов'язково прикуплю пару речей в цьому сезоні.





Фуксія

На відміну від пудрового, яскраво-рожевий насичений колір, що привертає увагу. Носили влітку, забираємо в холоди.





Леопардовий принт

Сховали своє хиже пальто в дальній кут шафи? Саме час його дістати!





Ромб

У новому сезоні актуальні різнокаліберні ромби, де тільки можна. Жилети, верхній одяг, светри, сукні. Тренд зовсім не новий, так що напевно у багатьох таке забарвлення є в засіках.





Ілюстративне фото (nstagram.com/katherine_mva)

Квітковий принт

У похмуру погоду особливо гріють душу квіткові принти. Верхній одяг, светри, сукні, а вже якщо вам близький стиль кантрі або бохо, то можна складати дуже красиві образи з козаками.