Будет ярко: стилист назвала 5 главных цветов в одежде осени 2021

Прежде чем покупать новые юбку или свитер на осень, стоит определиться не только с брендом или формой вещи, но и с цветом. Потому что цвет - яркий показатель, актуальная на вас кофта или нет.

Чтобы попасть в тренды наступающей осенью, выбирайте самые модные оттенки сезона.