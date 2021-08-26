Будет ярко: стилист назвала 5 главных цветов в одежде осени 2021
Прежде чем покупать новые юбку или свитер на осень, стоит определиться не только с брендом или формой вещи, но и с цветом. Потому что цвет - яркий показатель, актуальная на вас кофта или нет.
Чтобы попасть в тренды наступающей осенью, выбирайте самые модные оттенки сезона.
Какие это цвета? Насыщенный зеленый, пламенный красный, синий миконос и многие другие. Именно их перечислила и даже показала примеры луков с одеждой этих цветов в своем Instagram стилист Ольга Промоду.
Осень в этом году будет яркая! Терракотовый, коричневый, зеленый и ярко-красный, эти цвета будут буквально на всех улицах городов и в лентах Instagram.
Осень наступает, но мы готовы! (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Какие цвета в моде осенью 2021: примеры луков
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Пламенный красный. В одежде, аксессуарах и даже в маникюре и педикюре - вихрь энергии для продуктивности и хорошего настроения.
- "Лепреконовый" зеленый. Как у эльфов из ирландской мифологии, сказочный цвет для сказочного настроения.
- Теплый коричневый. Такой оттенок ближе к шоколадному и согревает, как горячая чашка кофе.
- Синий цвет Эгейского моря - что в Греции, воспоминания о насыщенному лете. Такие цвета не дадут раньше времени впасть "в спячку".
- Терракотовый - единство с осенней природой.
Что устарело, а что тренд: стилист показала, как отличить модную вещь на осень 2021
Главные цвета в одежде осени 2021 (фото: instagram.com/olya_pro_modu)
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