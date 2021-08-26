Буде яскраво: стиліст назвала 5 головних кольорів в одязі осені 2021

Перш ніж купувати нові спідницю або светр на осінь, варто визначитися не тільки з брендом або формою речі, але і з кольором. Тому що колір - яскравий показник того, актуальна на вас кофта чи ні.

Щоб потрапити в тренди наступаючої осені, вибирайте наймодніші відтінки сезону.