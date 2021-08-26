ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Буде яскраво: стиліст назвала 5 головних кольорів в одязі осені 2021

Новость на русском →
Четвер 26 серпня 2021 18:05
Буде яскраво: стиліст назвала 5 головних кольорів в одязі осені 2021 Зелений перекочував до нас з літа (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Перш ніж купувати нові спідницю або светр на осінь, варто визначитися не тільки з брендом або формою речі, але і з кольором. Тому що колір - яскравий показник того, актуальна на вас кофта чи ні.

Щоб потрапити в тренди наступаючої осені, вибирайте наймодніші відтінки сезону.

Які це кольори? Насичений зелений, полум'яний червоний, синій міконос і багато інших. Саме їх перерахувала і навіть показала приклади луків в своєму Instagram стиліст Ольга Промоду.

Осінь цього року буде яскрава! Теракотовий, коричневий, зелений і яскраво-червоний, ці кольори будуть буквально на всіх вулицях міст і в стрічках Instagram.

Буде яскраво: стиліст назвала 5 головних кольорів в одязі осені 2021Осінь наступає, але ми готові! (фото: instagram.com/leoniehanne)

Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Які кольори в моді восени 2021: приклади луків

  • Полум'яний червоний. В одязі, аксесуарах і навіть в манікюрі і педикюрі - вихор енергії для продуктивності і гарного настрою.

Буде яскраво: стиліст назвала 5 головних кольорів в одязі осені 2021

  • "Лепреконовий" зелений. Як у ельфів з ірландської міфології, казковий колір для казкового настрою.

Буде яскраво: стиліст назвала 5 головних кольорів в одязі осені 2021

  • Теплий коричневий. Такий відтінок ближче до шоколадного і зігріває, як гаряча чашка кави.

Буде яскраво: стиліст назвала 5 головних кольорів в одязі осені 2021

  • Синій колір Егейського моря - що в Греції, спогади про насичене літо. Такі кольори не дадуть завчасно впасти "в сплячку".

Буде яскраво: стиліст назвала 5 головних кольорів в одязі осені 2021

  • Теракотовий - єдність з осінньою природою.

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

Буде яскраво: стиліст назвала 5 головних кольорів в одязі осені 2021

Головні кольори в одязі осені 2021 (фото: instagram.com/olya_pro_modu)

Раніше стиліст показала 5 трендів макіяжа прямо з Instagram, які легко повторити вдома.

Читайте LITE в Google News
Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
З'явився прогноз погоди на вересень 2021: початок осені буде спекотним
З'явився прогноз погоди на вересень 2021: початок осені буде спекотним