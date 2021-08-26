Буде яскраво: стиліст назвала 5 головних кольорів в одязі осені 2021
Перш ніж купувати нові спідницю або светр на осінь, варто визначитися не тільки з брендом або формою речі, але і з кольором. Тому що колір - яскравий показник того, актуальна на вас кофта чи ні.
Щоб потрапити в тренди наступаючої осені, вибирайте наймодніші відтінки сезону.
Які це кольори? Насичений зелений, полум'яний червоний, синій міконос і багато інших. Саме їх перерахувала і навіть показала приклади луків в своєму Instagram стиліст Ольга Промоду.
Осінь цього року буде яскрава! Теракотовий, коричневий, зелений і яскраво-червоний, ці кольори будуть буквально на всіх вулицях міст і в стрічках Instagram.
Осінь наступає, але ми готові! (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Які кольори в моді восени 2021: приклади луків
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Полум'яний червоний. В одязі, аксесуарах і навіть в манікюрі і педикюрі - вихор енергії для продуктивності і гарного настрою.
- "Лепреконовий" зелений. Як у ельфів з ірландської міфології, казковий колір для казкового настрою.
- Теплий коричневий. Такий відтінок ближче до шоколадного і зігріває, як гаряча чашка кави.
- Синій колір Егейського моря - що в Греції, спогади про насичене літо. Такі кольори не дадуть завчасно впасти "в сплячку".
- Теракотовий - єдність з осінньою природою.
Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021
Головні кольори в одязі осені 2021 (фото: instagram.com/olya_pro_modu)
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