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Будто бабушка связала: как правильно носить балаклаву зимой 2021-2022 (фото)

Автор: Татьяна Турчаникова

Прошли те времена, когда девушки мерзли в холода в повязке, шарфе или меховых наушниках, лишь бы казаться стильными. Этой зимой в тренды вырывается балаклава, а это значит, что и ушам, и голове, и шее будет тепло - и, главное, никто не усомнится в вашем чувстве моды.

Для тех, кто привык ассоциировать балаклаву с разбойными нападениями, спокойно - это просто шапка-маска, похожая на те, которые используются в лыжном снаряжении или в каких бегают малыши в детских садиках.

Такой вязаный капюшон зимой 2021-2022 дизайнеры повально выбирают для своих коллекций, чем буквально благословляют всех перестать, наконец, мерзнуть, сообщает metro.co.uk.

Этой зимой будет тепло! (фото: instagram.com/josephineskriver)

Какую балаклаву выбрать на зиму 2022

  • Вязаную, однотонную, будто бабушка сязала. В такой можно не дожидаться морозов, а еще она подходит практически к любой верхней одежде.

Такую легко сделать самостоятельно или попросить бабушку связать (фото: IKnitHandmade, AnotherHatBag)

  • Пестрая балаклава, в цветную полосочку - для тех, кому однотонная вещь - скучно. Особенное место в этом сезоне занимет градация цвета - ярко, весело, отлично поднимает настроение.

Цвет выбрайте по настроению (фото: Urban Outfitters, Net-a-Porter)

  • С узорами и с помпоном. Также в тренде будут однотонные модели, но с узорами или с какой-либо интересной вязкой. Такие модели представлены у разнообразных брендов. Иногда они могут перекликаться со свитером.

Двойное тепло (фото: Gobi Cashmere)

  • Белые кашемировые шапки-капюшоны - абсолютный тренд, так как выглядят они стильно и подойдут к любому лицу и любому наряду. Стоит присмотреться!

Мастхэв сезона (фото: NA-KD)

Раньше стилист рассказал, как сделать тонкие волосы визуально более густыми.

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