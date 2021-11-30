Будто бабушка связала: как правильно носить балаклаву зимой 2021-2022 (фото)

Прошли те времена, когда девушки мерзли в холода в повязке, шарфе или меховых наушниках, лишь бы казаться стильными. Этой зимой в тренды вырывается балаклава, а это значит, что и ушам, и голове, и шее будет тепло - и, главное, никто не усомнится в вашем чувстве моды.

Для тех, кто привык ассоциировать балаклаву с разбойными нападениями, спокойно - это просто шапка-маска, похожая на те, которые используются в лыжном снаряжении или в каких бегают малыши в детских садиках.

Такой вязаный капюшон зимой 2021-2022 дизайнеры повально выбирают для своих коллекций, чем буквально благословляют всех перестать, наконец, мерзнуть, сообщает metro.co.uk.