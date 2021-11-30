Ніби бабуся зв'язала: як правильно носити балаклаву взимку 2021-2022 (фото)

Пройшли ті часи, коли дівчата мерзли в холоди в пов'язці, шарфі або хутряних навушниках, аби лише здаватися стильними. Цієї зими в тренди виривається балаклава, а це означає, що і вухам, і голові, і шиї буде тепло - і, головне, ніхто не засумнівається у вашому почутті моди.

Для тих, хто звик асоціювати балаклаву з розбійними нападами, спокійно - це просто шапка-маска, схожа на ті, які використовуються в лижному спорядженні чи в яких бігають малюки у дитсадочках.

Такий в'язаний капюшон взимку 2021-2022 дизайнери і тут, і там обирають для своїх колекцій, чим буквально благословляють всіх перестати, нарешті, мерзнути, повідомляє metro.co.uk.