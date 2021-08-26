Бьюти-приемы от иконы стиля: Хейли Бибер показала, как сделать ноги "бесконечными"

Хейли Бибер на днях вышла в свет в компании мужа. Пара отправилась на свидание, при этом легко став героями светских хроник. И если Джастин оделся в своей привычной манере: белая майка, черные брюки, рубашка с ярким принтом и кеды, то Хейли выбрала наряд, достойный красной дорожки.

Хейли надела мини-платье с цветочным принтом в черно-белой цветовой гамме, украшенную брошью в виде черной розы. С утрированными руквами-фонариками, квадратным вырезом и оборкой, оно выглядело невероятно женственно. А к тому же выгодно подчеркнуло тонкую талию и длинные загорелые ноги, при этом удачно уравновесив пропорции фигуры. Еще один прием, который только способствовала этой задаче – босоножки на высоком каблуке с одной тонкой полоской. Таким образом, участок стопы зрительно «добавился» к общей длине ног. Берем на заметку!

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером (фото: скрин instagram.com/elle_russia)

В дополнение к образу икона стиля подобрала контрастного оттенка сумку-клатч, золотой браслет на ногу, а также цепочку и бусы. Лук Хейли уже успел облететь сеть, собрав массу восхищенных отзывов. Стоит признать, он действительно удался!