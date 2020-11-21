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Кроме черного и серого цвета: стилистка рассказала, какую куртку выбрать на зимний сезон 2020/2021

Новина українською → Суббота 21 ноября 2020 15:16
Кроме черного и серого цвета: стилистка рассказала, какую куртку выбрать на зимний сезон 2020/2021 Какую куртку выбрать для зимы (pixabay.com/ru)
Автор: Татьяна Турчаникова

Стилистка рассказала, какую куртку выбрать на зиму 2020

Стилист Анна Пономаренко недавно рассказала, где искать вдохновение для стильного образа. Одеваться так, чтобы прохожие восхищенно смотрели вслед, можно научиться при помощи любимых сериалов. Она прокомментировала яркие детали образов героев нашумевшего популярного сериала "Эмили в Париже", которые стоит повторить, даже если вы - в Украине.

А на этот раз стилистка дала советы по выбору зимней одежды.

"Зимние куртки. С первым снегом спрос на куртки резко вырос. Если вы сейчас в поиске, предлагаю рассмотреть разные варианты и делюсь лайфхаками:

  • самое важное при выборе одежды, и в частности верхней, снизить свои ожидания и не искать "супер идеальную куртку на работу, в баню, в казино";
  • выбирайте удобную вас длину из-под которой не будет торчать то, что надето внизу, свитер, например;
  • старайтесь избегать поясов на очень объемных куртках. Часто они создают не линию талии, а эффект "сосисочки";
  • пуховик или куртка не должны быть в обтяжку. Не бойтесь примерять размеры на 1, 2, 3 больше;
  • капюшон добавляет объем в верхней части тела, если у вас широкие плечи или большая грудь, может получится не гармоничный силуэт;
  • и последнее, в мире много прекрасных цветов кроме черного и серого. Используйте их в зимней одежде.

Кроме черного и серого цвета: стилистка рассказала, какую куртку выбрать на зимний сезон 2020/2021Кроме черного и серого цвета: стилистка рассказала, какую куртку выбрать на зимний сезон 2020/2021Кроме черного и серого цвета: стилистка рассказала, какую куртку выбрать на зимний сезон 2020/2021Примеры модных курток (фото: instagram.com/annponka_stylist/)

Напоминаем, что даже несмотря на то, что ноябрь - не самое яркое время года в наших широтах, если правильно одеться, то жизнь заиграет яркими красками! Недавно украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно оживить осенние луки.

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