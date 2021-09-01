Чулки и каблуки: Лили-Роуз Депп снялась полуобнаженной для глянца

22-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради - Лили-Роуз - снялась в новой фотосессии. Девушка украсила обложку журнала Interview. В откровенном интервью, которое, к слову, взяла коллега Лили-Роуз - актриса Кира Найтли, девушка рассказала о карьере и о том, каково это - быть наследницей таких звезд.
Также издание подготовило очередную смелую фотосессию.
Лили-Роуз позирует в нижнем белье, чулках, меховых накидках, прозрачных кофтах и топах. Также модель и актриса показала несколько луков для осени, которые легко повторить. В центре снимания стилисов съемки - яркие вещи, джинсы-варенки из 90-х, клеш, брюки с заниженной талией, а также футболки с принтом. Вдохновляемся!
Лили-Роуз Депп в новой фотосессии (фото: instagram.com/interviewmag)
Лили-Роуз призналась, что она благодарна родителям, воспитавших ее в двух культурах: английской и французской. А об ответственности, которая навалилась на нее из-за ее звездных родителей, она говорит так:
"Конечно, волнение было. Но эти мысли совершенно нормальны. В такие моменты мне приходилось напоминать себе, что все мы разные люди. Я не такой актер, как мой папа или моя мама, я отдельная личность. Поэтому всякий раз в такие моменты мне приходилось думать, что, очевидно, вы являетесь продолжением своей семьи в том смысле, что она во многом внесла свой вклад в то, кем вы являетесь, но это не значит, что вы не можете стать самостоятельным творцом или что ваше искусство само по себе не ценно".
Ранее мы писали про уличный стиль девушки. Лили-Роуз любит носить откровенное мини и топы без нижнего белья.