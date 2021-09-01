Панчохи і каблуки: Лілі-Роуз Депп знялася напівоголеною для глянцю

Лілі-Роуз позує в нижній білизні, панчохах, хутряних накидках, прозорих кофтах і топах. Також модель і актриса показала кілька луків для осені, які легко повторити. У центрі знімання стилістів зйомки - яскраві речі, джинси-варенки з 90-х, кльош, штани із заниженою талією, а також футболки з принтом. Надихаємося!

Лілі-Роуз Депп у новій фотосесії (фото: instagram.com/interviewmag)

Лілі-Роуз зізналася, що вона вдячна батькам, які виховали її в двох культурах: англійській та французькій. А про відповідальність, яка навалилася на неї через її зіркових батьків, вона говорить так:

"Звичайно, хвилювання було. Але ці думки абсолютно нормальні. У такі моменти мені доводилося нагадувати собі, що всі ми різні люди. Я не такий актор, як мій тато або моя мама, я окрема особистість. Тому кожного разу в такі моменти мені доводилося думати, що, очевидно, ви є продовженням своєї сім'ї в тому сенсі, що вона багато в чому зробила свій внесок у те, ким ви є, але це не означає, що ви не можете стати самостійним творцем або що ваше мистецтво саме по собі не цінне".