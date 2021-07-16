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Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел

Новина українською →
Пятница 16 июля 2021 10:08
Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел Какие ногти уже не в тренде, а мы все еще продолжаем с ними ходить? (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Татьяна Турчаникова

Тренды маникюра на лето 2021 - разнообразные, многие из них продержатся в топе не один сезон. Но если присмотреться к ногтям знаменитостей, то даже они часто делают форму или покрытие ногтей, которые безнадежно устарели.

Стилист Самаль Стритстайл в своем Instagram назвала тренды маникюра и показала, какой именно делать уже не стоит.

Лето - пора ярких ногтей и интересных дизайнов. Сегодня рассмотрим стильные, современные варианты маникюра и уже устаревшие, не актуальные.

Если говорить о трендах, то сейчас можно выделить яркие цвета, металлические акценты, цветной френч, анималистичный принт и инфантильность.

Маникюр на лето 2021: что в тренде, что - устарело

  • Геометрия - и да, и нет.

Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел

  • Кошачий глаз - нет, матовое покрытие - да.

Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел

  • Стразы, блестки, лепнина - нет.

Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел

Выгодно подчеркнуть бедра: стилист показала, с чем носить атласную юбку летом 2021

Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел

  • Цветочный дизайн - по принципу, чем меньше - тем лучше.

Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел

Всегда в тренде: стилист показала топ изысканных нарядов для девушек plus size

  • Слишком длинные ногти - нет, в моде - комфорт и естественность.

Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел

  • Мрамор - и да, и нет, будьте внимательны.

Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел

  • Френч - и да, и нет. Смотрите как ни длину ногтей, так и на цвет маникюра.

Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел

Какие ногти уже не модно носить? (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист рассказала, как носить брюки-палаццо, чтобы не укоротить себе нечаянно ноги.

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