Не робіть так: стиліст показала, який манікюр вже безнадійно застарів
Тренди манікюру на літо 2021 - різноманітні, багато які з них протримаються в топі не один сезон. Але якщо придивитися до нігтів знаменитостей, то можна помітити: багато хто с з них до сих пір робить форму або покриття нігтів, які безнадійно застаріли.
Стиліст Самаль Стрітстайл у своєму Instagram назвала тренди манікюру і показала, який с них робити вже не варто.
Літо - пора яскравих нігтів і цікавих дизайнів. Сьогодні розглянемо стильні, сучасні варіанти манікюру і вже застарілі, не актуальні.
Якщо говорити про тренди, то зараз можна виділити яскраві кольори, металеві акценти, кольоровий френч, анімалістичний принт і інфантильність.
Манікюр на літо 2021: що в тренді , що - застаріло
- Геометрія - і так, і ні.
- Котяче око - ні, матове покриття - так.
- Стрази, блискітки, ліпнина - ні.
Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021
- Квітковий дизайн - за принципом, чим менше - тим краще.
Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size
-
Занадто довгі нігті - ні, в моді - комфорт і природність.
- Мармур - і так, і ні, будьте уважні.
- Френч - і так, і ні. Дивіться як ні довжину нігтів, так і на колір манікюру.
Які нігті вже не модно носити? (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раніше стиліст розповіла, як носити штани-палаццо, щоб не вкоротити собі ненавмисно ноги.