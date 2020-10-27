В деловом образе с пикантными нотками: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сеть идеальной фигурой

Дженнифер Лопес недавно попробовала себя в роли дизайнера - певица презентовала собственную линию обуви. Теперь звезда периодически радует образами, созданными с помощью моделей из ее коллекции. В честь начала активной недели Лопес решила показать новый образ в деловом стиле, но с весьма провокационными и дерзкими нотками.

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Певица надела блузу с внушительным декольте, а также черный комбинезон с широкими штанинами и тонкими полосами на груди в классическом стиле. В дополнение к образу она обула ботинки на высоких устойчивых каблуках со шнуровкой спереди, а на голову надела кепи с черной вуалью. Крупные серьги-кольца, макияж с акцентом на глаза и гладкая укладка стали безупречным завершением лука. Певица сидит за столом на фоне городского пейзажа, изображая дерзкую бизнесвумен в своем собственном кабинете. Остроты кадрам добавила и поза Дженнифер: ноги она закинула на стол, а в руках держит чашечку утреннего чая. "Готова к действиям!", - написала Лопес под постом.

Поклонники засыпали певицу приятными словами, называя ее настоящим глотком воздуха и вдохновения в этот нелегкий период. Многие отметили, что обувь просто фантастическая, и они уже мечтают купить нечто подобное. А сама Дженнифер - выше всяких похвал, и 51 ей никогда не дашь.

Напомним, ранее Лопес представила очередную глянцевую обложку, на которой предстала в соблазнительном платье.