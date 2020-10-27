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У діловому образі з пікантними нотками: 51-річна Дженніфер Лопес вразила мережу ідеальною фігурою

Автор: Lite

Зірка рекламує свою лінію взуття

Дженніфер Лопес нещодавно спробувала себе в ролі дизайнера - співачка презентувала власну лінію взуття. Тепер зірка періодично радує образами, створеними за допомогою моделей з її колекції. На честь початку активного тижня Лопес вирішила показати новий образ в діловому стилі, але з досить провокаційними і зухвалими нотками.

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Дженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Співачка одягла блузку з великим декольте, а також чорний комбінезон з широкими штанинами і тонкими смугами на грудях в класичному стилі. В доповнення до образу вона взула черевики на високих стійких підборах зі шнурівкою спереду, а на голову одягла кепі з чорною вуаллю. Великі сережки-кільця, макіяж з акцентом на очі і гладка укладка стали бездоганним завершенням лука. Співачка сидить за столом на тлі міського пейзажу, зображуючи зухвалу бізнесвумен в своєму власному кабінеті. Гостроти кадрам додала і поза Дженніфер: вона закинула ноги на стіл, а в руках тримає чашку ранкового чаю. "Готова до дій!", - написала Лопес під постом.

Шанувальники засипали співачку приємними словами, називаючи її справжнім ковтком повітря і наснаги у цей нелегкий період. Багато з них відзначили, що взуття просто фантастичне, і вони вже мріють придбати щось подібне. А сама Дженніфер - вище всяких похвал, і 51 їй ніколи не даси.

Нагадаємо, раніше Лопес представила чергову глянцеву обкладинку, на якій постала в спокусливій сукні.

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Новини України певецДженніфер Лопес