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Девчачий стиль и рубашка: стилист рассказала, какие платья пора выкинуть летом 2021

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Воскресенье 16 мая 2021 15:04
Девчачий стиль и рубашка: стилист рассказала, какие платья пора выкинуть летом 2021 Платье в девчачьем стиле пора сменить (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Любительницы платьев и те, кто хочет, наконец, вылезти из привычных джинс и начать их носить, помните: не все модели платьев будут одинаково модными этим летом.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Платье - это всегда женственно и почти всегда не сложно. Ведь платье, это, как говорят, one piece. Не нужно заморачиваться с комбинацией верха и низа. Аксессуарами обыграть - и отлично! Если, конечно, платье "правильное".⠀

Какие модели платьев уже устарели в 2021 и чем их заменить

  • Слишком сложные платья - уже не в тренде. Давай "будем попроще".

Девчачий стиль и рубашка: стилист рассказала, какие платья пора выкинуть летом 2021

  • Платье-рубашка уже не то, что раньше - и длина, и форма должны быть другими.

Девчачий стиль и рубашка: стилист рассказала, какие платья пора выкинуть летом 2021

  • "Маленькое черное платье" тоже пора поменять.

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Девчачий стиль и рубашка: стилист рассказала, какие платья пора выкинуть летом 2021

  • Офисное платье выбирайте без сложных деталей.

Девчачий стиль и рубашка: стилист рассказала, какие платья пора выкинуть летом 2021

  • Коктейльное платье тоже должно видоизмениться в 2021 году. Выбирайте актуальную длину.

Девчачий стиль и рубашка: стилист рассказала, какие платья пора выкинуть летом 2021

  • Девчачье платье лучше оставить подросткам.

Девчачий стиль и рубашка: стилист рассказала, какие платья пора выкинуть летом 2021

  • Принт по-прежнему актуален, но выбирайте "правильную" расцветку.

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Какое платье выбрать на лето 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, стилист рассказала, что самые модные девушки летом будут одеты в деним с головы и до пят.

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