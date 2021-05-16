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Дівчачий стиль і сорочка: стиліст розповіла, які сукні пора викинути влітку 2021

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Неділя 16 травня 2021 15:04
Дівчачий стиль і сорочка: стиліст розповіла, які сукні пора викинути влітку 2021 Сукню в дівчачому стилі пора змінити (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Любительки суконь і ті, хто хоче, нарешті, вилізти зі звичних джинс і почати їх носити, пам'ятайте: не всі моделі суконь будуть однаково модними цього літа.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Сукня - це завжди жіночно і майже завжди не складно. Адже плаття, це, як кажуть, one piece. Не потрібно морочитися з комбінацією верху і низу. Аксесуарами обіграти - і відмінно! Якщо, звичайно, плаття "правильне".⠀

Які моделі суконь вже застаріли в 2021 і чим їх замінити

  • Занадто складні сукні - вже не в тренді. Давай "будемо простіше".

Дівчачий стиль і сорочка: стиліст розповіла, які сукні пора викинути влітку 2021

  • Сукня - сорочка вже не те, що раніше - і довжина, і форма повинні бути іншими.

Дівчачий стиль і сорочка: стиліст розповіла, які сукні пора викинути влітку 2021

  • "Маленьке чорне плаття" теж пора поміняти.

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Дівчачий стиль і сорочка: стиліст розповіла, які сукні пора викинути влітку 2021

  • Офісне плаття вибирайте без складних деталей.

Дівчачий стиль і сорочка: стиліст розповіла, які сукні пора викинути влітку 2021

  • Коктейльне плаття теж має видозмінитися в 2021 році. Вибирайте актуальну довжину.

Дівчачий стиль і сорочка: стиліст розповіла, які сукні пора викинути влітку 2021

  • Дівчаче плаття краще залишити підліткам.

Дівчачий стиль і сорочка: стиліст розповіла, які сукні пора викинути влітку 2021

  • Принт, як і раніше, актуальний, але вибирайте "правильне" забарвлення.

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Яке плаття вибрати на літо 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, стиліст розповіла, що наймодніші дівчата влітку будуть одягнені в денім з голови і до п'ят.

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