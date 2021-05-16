Дівчачий стиль і сорочка: стиліст розповіла, які сукні пора викинути влітку 2021
Любительки суконь і ті, хто хоче, нарешті, вилізти зі звичних джинс і почати їх носити, пам'ятайте: не всі моделі суконь будуть однаково модними цього літа.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Сукня - це завжди жіночно і майже завжди не складно. Адже плаття, це, як кажуть, one piece. Не потрібно морочитися з комбінацією верху і низу. Аксесуарами обіграти - і відмінно! Якщо, звичайно, плаття "правильне".⠀
Які моделі суконь вже застаріли в 2021 і чим їх замінити
- Занадто складні сукні - вже не в тренді. Давай "будемо простіше".
- Сукня - сорочка вже не те, що раніше - і довжина, і форма повинні бути іншими.
- "Маленьке чорне плаття" теж пора поміняти.
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- Офісне плаття вибирайте без складних деталей.
- Коктейльне плаття теж має видозмінитися в 2021 році. Вибирайте актуальну довжину.
- Дівчаче плаття краще залишити підліткам.
- Принт, як і раніше, актуальний, але вибирайте "правильне" забарвлення.
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Яке плаття вибрати на літо 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)
Нагадаємо, стиліст розповіла, що наймодніші дівчата влітку будуть одягнені в денім з голови і до п'ят.