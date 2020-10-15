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Девушка байкера: Ирина Шейк показала идеальную фигуру на прогулке в дерзком образе

Автор: Ольга Турчаникова

Модель оправилась на прогулку с дочкой

Ирина Шейк так обожает свою работу, что даже на прогулки с дочерью тщательно продумывает каждый образ. Глядя на 34-летнюю супермодель, можно подумать, что она только что сошла с подиума. Несколько часов назад в сеть попали новые фото, на которых Шейк шествует по улицам Нью-Йорка, вдохновляя фанатов стильным нарядом и роскошным телом.

Ирина Шейк на прогулке с дочкой (фото: скриншот instagram.com/brittshayknews)

В этот раз молодая мамочка решила показать аутфит дерзкий и провокационный. Ирина надела облегающие кожаные брюки с сердечком спереди, классическую куртку-косуху с замками и ремнем, а также ботинки на плоской подошве. Разбавили образ белый топ, а также футболка с вырезами на груди. Сумку Шейк подобрала белую, на цепочке. Не забыла муза Рикардо Тиши о защитной маске, а также очках своей любимой формы и аксессуарах. Волосы знаменитость собрала в низкий пучок, а макияж сделала минимальный.

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Если бы не ярко-розовый рюкзак своей дочери Леи, который Ирина держала в руках, можно было бы подумать, что она направляется на свидание с каким-либо байкером. Впрочем, личную жизнь бывшая возлюбленная Брэдли Купера так тщательно скрывает от посторонних глаз, что вряд ли бы стала рисковать с демонстрацией чувств.

Ирина Шейк демонстрирует тренды сезона (фото: скриншот скриншот instagram.com/brittshayknews)

Трендовый образ, как всегда, наделал много шума в сети. Наряд сделал и без того стройное тело модели просто совершенным, что тут же отметили многочисленные пользователи сети.

Напомним, ранее Ирина умилила сеть тем, какой красивой растет ее дочь.

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Новости Украины модельИрина Шейк