Дівчина байкера: Ірина Шейк показала ідеальну фігуру на прогулянці у відвертому образі

Ірина Шейк так обожнює свою роботу, що навіть на прогулянки з дочкою ретельно продумує кожен образ. Дивлячись на 34-річну супермодель, можна подумати, що вона щойно зійшла з подіуму. Кілька годин тому в мережу потрапили нові фото, на яких Шейк простує вулицями Нью-Йорка, надихаючи фанатів стильним вбранням і розкішним тілом.

Ірина Шейк на прогулянці з донькою (фото: скріншот instagram.com/brittshayknews)

Цього разу молода матуся вирішила показати аутфіт зухвалий і провокаційний. Ірина одягла облягаючі шкіряні штани з сердечком спереду, класичну куртку-косуху з замками і ременем, а також взуття на плоскій підошві. Розбавили образ білий топ, а також футболка з вирізами на грудях. Сумку Шейк підібрала білу, на ланцюжку. Не забула муза Рікардо Тіші про захисну маску, а також окуляри своєї улюбленої форми і аксесуари. Волосся знаменитість зібрала в низький пучок, а макіяж зробила мінімальний.

Якщо б не яскраво-рожевий рюкзак своєї дочки Леї, який Ірина тримала в руках, можна було б подумати, що вона прямує на побачення з яким-небудь байкером. Втім, особисте життя колишня кохана Бредлі Купера так ретельно приховує від сторонніх очей, що навряд чи б стала ризикувати з демонстрацією почуттів.

Ірина Шейк демонструє тренди сезону (фото: скріншот скріншот instagram.com/brittshayknews)

Трендовий образ, як завжди, наробив багато галасу в мережі. Вбрання зробило і без того струнке тіло моделі просто досконалим, що відразу ж відзначили численні користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Ірина розчулила мережу тим, якою красивою зростає її дочка.