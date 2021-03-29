Должна быть в гардеробе каждой: Андре Тан рассказал, как выбрать и носить рубашку

Украинский дизайнер Андре Тан уверен, что рубашка должна быть у каждой девушки, ведь эта универсальная вещь поможет легко создать стильный образ. "Вы прожили жизнь зря, если в вашем гардеробе нет рубашки!" - считает эксперт.
В своем Instagram гуру моды и стиля рассказал, как правильно выбрать рубашку и красиво ее носить в зависимости от типа фигуры.
Золотые правила при выборе рубашки:
Правильный воротник — залог успеха
Он обязательно должен быть мягкий. Если у рубашки жесткий воротник или же он укреплен пластиковыми вставками, вы будете похожи на советскую директрису школы.
Не экономим на составе
Конечно же выбираем 100% хлопок. Маленький секрет: если в составе будет 3-4% эластана, то рубашка будет более мягкой.
Ищите “ту самую”
Часто девушки подбирают неправильный оверсайз! Уравнение для идеального оверсайза: к вашему размеру добавьте 1 или 1,5 размера.
Как носить рубашку, если ты…
Треугольник:
Попробуйте подкатать рукава рубашки до длины в три четверти — это сделает тело пропорциональным. Также не забывайте о ремешке (3-4 см) и аксессуарах.
Прямоугольник:
Рубашка, завязанная узлом на животе. Наконец-то она вернулась, прямиком из 90-х! Эта фишка освежает образ и делает красивый акцент на талии.
Перевернутый треугольник:
V-образный вырез — ваш главный козырь! Обратите внимание на рубашки с вертикальными полосками. Также попробуйте заправить рубашку наполовину — это хитяра.
Выбираем цвет
Кстати, рубашка не обязательно должна быть белая. Ключевые цвета весны 2021 — золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue.
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