Должна быть в гардеробе каждой: Андре Тан рассказал, как выбрать и носить рубашку

Золотые правила при выборе рубашки:



Правильный воротник — залог успеха

Он обязательно должен быть мягкий. Если у рубашки жесткий воротник или же он укреплен пластиковыми вставками, вы будете похожи на советскую директрису школы.





Не экономим на составе

Конечно же выбираем 100% хлопок. Маленький секрет: если в составе будет 3-4% эластана, то рубашка будет более мягкой.





Ищите “ту самую”

Часто девушки подбирают неправильный оверсайз! Уравнение для идеального оверсайза: к вашему размеру добавьте 1 или 1,5 размера.





Как носить рубашку, если ты…



Треугольник:

Попробуйте подкатать рукава рубашки до длины в три четверти — это сделает тело пропорциональным. Также не забывайте о ремешке (3-4 см) и аксессуарах.





Прямоугольник:

Рубашка, завязанная узлом на животе. Наконец-то она вернулась, прямиком из 90-х! Эта фишка освежает образ и делает красивый акцент на талии.





Перевернутый треугольник:

V-образный вырез — ваш главный козырь! Обратите внимание на рубашки с вертикальными полосками. Также попробуйте заправить рубашку наполовину — это хитяра.

Выбираем цвет



Кстати, рубашка не обязательно должна быть белая. Ключевые цвета весны 2021 — золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue.

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)