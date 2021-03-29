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Повинна бути в гардеробі кожної: Андре Тан розповів, як вибрати і носити сорочку

Автор: Lite

Український дизайнер Андре Тан впевнений, що сорочка має бути у кожної дівчини, адже ця універсальна річ допоможе легко створити стильний образ. "Ви прожили життя даремно, якщо у вашому гардеробі немає сорочки!" - вважає експерт.

У своєму Instagram гуру моди і стилю розповів, як правильно вибрати сорочку і красиво її носити в залежності від типу фігури.

Золоті правила при виборі сорочки:

Правильний комір — запорука успіху

Він обов'язково повинен бути м'який. Якщо у сорочки жорсткий комір або ж він укріплений пластиковими вставками, ви будете схожі на радянську директорку школи.



Не економимо на складі

Звичайно ж вибираємо 100% бавовну. Маленький секрет: якщо в складі буде 3-4% еластану, то сорочка буде більш м'якою.



Шукайте "ту саму"

Часто дівчата підбирають неправильний оверсайз! Рівняння для ідеального оверсайза: до вашого розміру додайте 1 або 1,5 розміру.



Як носити сорочку, якщо ти...

Трикутник:

Спробуйте засукати рукави сорочки до довжини у три чверті — це зробить тіло пропорційним. Також не забувайте про ремінці (3-4 см) і аксесуари.



Прямокутник:

Сорочка, зав'язана вузлом на животі. Нарешті вона повернулася, прямо з 90-х! Ця фішка освіжає образ і робить гарний акцент на талії.



Перевернутий трикутник:

V-подібний виріз — ваш головний козир! Зверніть увагу на сорочки з вертикальними смужками. Також спробуйте заправити сорочку наполовину — це хитяра.

Вибираємо колір

До речі, сорочка не обов'язково повинна бути біла. Ключові кольору весни 2021 — золотий Marigold, ніжно-блакитний Cerulean, рудий Rust, лимонний Illuminating і синій French Blue.

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

Нагадаємо, раніше стиліст Анастасія Амстердам розповіла,акі моделі брюк будуть в моді навесні 2021.

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Новини України Андре Тандизайнерстилист
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