Донашиваем этим летом: стилист рассказала, какие тренды в новый сезон не пойдут
Вам знакомо, когда заходишь в Инстаграм, а там модные блогеры светят своими стильными сумочками и украшениями. Вы смотрите на них день, неделю, месяц... И решаетесь! Куплю! Вот начнутся распродажи, и я кааааак потрачусь на ту самую заветную крошечную сумочку Jacquemus, на которую уже ну просто нет сил смотреть!
Стилист Зоя Панина в своем блоге призывает всех: будьте осторожны!
Если тренд носят все, кому не лень, а массмаркет уже давно производит то же самое, но в 30 раз дешевле, скорее всего, обожаемый тренд доживает свой последний сезон. И скоро окажется в списке антитрендов и в модном изгнании.
Не надо прыгать на ходу в последний вагон. Дождитесь следующего поезда. Правда, есть вариант купить то, о чем мечталось, на распродаже и использовать до конца сезона по максимуму. Решать вам. Предупрежден - значит не потратишь деньги зря.
Главные уходящие тренды 2021
- Крошечная сумочка
- Сумка-пельмень.
У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд
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Браслеты с шармами
- Украшения с ракушками
- Грубая подошва
Тренды, которые почти что уже не тренды (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист рассказала, какой минимум одежды точно стоит взять с собой на море.