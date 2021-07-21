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Донашиваем этим летом: стилист рассказала, какие тренды в новый сезон не пойдут

Новина українською →
Среда 21 июля 2021 11:37
Донашиваем этим летом: стилист рассказала, какие тренды в новый сезон не пойдут Крошечные сумочки могут "не дожить" до следующего сезона (фото: instagram.com/fisunka)
Автор: Татьяна Турчаникова

Вам знакомо, когда заходишь в Инстаграм, а там модные блогеры светят своими стильными сумочками и украшениями. Вы смотрите на них день, неделю, месяц... И решаетесь! Куплю! Вот начнутся распродажи, и я кааааак потрачусь на ту самую заветную крошечную сумочку Jacquemus, на которую уже ну просто нет сил смотреть!

Стилист Зоя Панина в своем блоге призывает всех: будьте осторожны!

Если тренд носят все, кому не лень, а массмаркет уже давно производит то же самое, но в 30 раз дешевле, скорее всего, обожаемый тренд доживает свой последний сезон. И скоро окажется в списке антитрендов и в модном изгнании.

Не надо прыгать на ходу в последний вагон. Дождитесь следующего поезда. Правда, есть вариант купить то, о чем мечталось, на распродаже и использовать до конца сезона по максимуму. Решать вам. Предупрежден - значит не потратишь деньги зря.

Главные уходящие тренды 2021

  • Крошечная сумочка

Донашиваем этим летом: стилист рассказала, какие тренды в новый сезон не пойдут

  • Сумка-пельмень.

Донашиваем этим летом: стилист рассказала, какие тренды в новый сезон не пойдут

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

  • Браслеты с шармами

Донашиваем этим летом: стилист рассказала, какие тренды в новый сезон не пойдут

  • Украшения с ракушками

Донашиваем этим летом: стилист рассказала, какие тренды в новый сезон не пойдут

  • Грубая подошва

Донашиваем этим летом: стилист рассказала, какие тренды в новый сезон не пойдут

Тренды, которые почти что уже не тренды (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист рассказала, какой минимум одежды точно стоит взять с собой на море.

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