Доношуємо цього літа: стиліст розповіла, які тренди в новий сезон не підуть
Вам знайоме почуття, коли заходиш в Instagram, а там модні блогери світять своїми стильними сумочками і прикрасами. Ви дивитеся на них день, тиждень, місяць... І наважуєтеся! Куплю! Ось почнуться розпродажі, і як потрачуся на ту саму заповітну крихітну сумочку Jacquemus, на яку вже ну просто немає сил дивитися!
Стиліст Зоя Паніна у своєму блозі закликає всіх: будьте обережні!
Якщо тренд носять всі, кому не лінь, а массмаркет вже давно виробляє те ж саме, але в 30 разів дешевше, швидше за все, обожнюваний тренд доживає свій останній сезон. І скоро опиниться в списку антитрендів і в модному вигнанні.
Не треба стрибати на ходу в останній вагон. Дочекайтеся наступного поїзда. Правда, є варіант купити те, про що мріялося, на розпродажі і використовувати до кінця сезону по максимуму. Вирішувати вам. Попереджений-значить не витратиш гроші даремно.
Головні тренди 2021, що відходять
- Крихітна сумочка
- Сумка-пельмень.
У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд
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Браслети з шармами
- Прикраси з черепашками
- Сандалі на підошві-"тракторах"
Тренди, які майже вже і не тренди зовсім (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раніше стиліст розповіла, який мінімум одягу точно варто взяти з собою на море.