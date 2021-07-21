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Доношуємо цього літа: стиліст розповіла, які тренди в новий сезон не підуть

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Середа 21 липня 2021 11:37
Доношуємо цього літа: стиліст розповіла, які тренди в новий сезон не підуть Крихітні сумочки можуть "не дожити" до наступного сезону (фото: instagram.com/fisunka)
Автор: Тетяна Турчанікова

Вам знайоме почуття, коли заходиш в Instagram, а там модні блогери світять своїми стильними сумочками і прикрасами. Ви дивитеся на них день, тиждень, місяць... І наважуєтеся! Куплю! Ось почнуться розпродажі, і як потрачуся на ту саму заповітну крихітну сумочку Jacquemus, на яку вже ну просто немає сил дивитися!

Стиліст Зоя Паніна у своєму блозі закликає всіх: будьте обережні!

Якщо тренд носять всі, кому не лінь, а массмаркет вже давно виробляє те ж саме, але в 30 разів дешевше, швидше за все, обожнюваний тренд доживає свій останній сезон. І скоро опиниться в списку антитрендів і в модному вигнанні.

Не треба стрибати на ходу в останній вагон. Дочекайтеся наступного поїзда. Правда, є варіант купити те, про що мріялося, на розпродажі і використовувати до кінця сезону по максимуму. Вирішувати вам. Попереджений-значить не витратиш гроші даремно.

Головні тренди 2021, що відходять

  • Крихітна сумочка

Доношуємо цього літа: стиліст розповіла, які тренди в новий сезон не підуть

  • Сумка-пельмень.

Доношуємо цього літа: стиліст розповіла, які тренди в новий сезон не підуть

У цьому на пляж не можна: стиліст показала, які купальники і панамки вже антитренд

  • Браслети з шармами

Доношуємо цього літа: стиліст розповіла, які тренди в новий сезон не підуть

  • Прикраси з черепашками

Доношуємо цього літа: стиліст розповіла, які тренди в новий сезон не підуть

  • Сандалі на підошві-"тракторах"

Доношуємо цього літа: стиліст розповіла, які тренди в новий сезон не підуть

Тренди, які майже вже і не тренди зовсім (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст розповіла, який мінімум одягу точно варто взяти з собою на море.

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