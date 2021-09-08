Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осень
Варианты верхней одежды на осень 2021 - самые разнообразные. Тут и стеганая куртка, и стеганое же пальто, и плащ, и, как отдельный тренд, дождевик.
Стилист Катя Ионова в своем Instagram показала, какую верхнюю одежду выбрать на осень, чтобы она согрела холодной осенью, но также была стильной и красивой.
Кожаная куртка уже немного надоела, согласны? (фото: instagram.com/hoskelsa)
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Верхняя одежда на осень 2021
- Пальто
Особенно модными будут яркие пальто, оттенок выбирайте по своему цветотипу.
- Плащ
В тренде - оверсайз-модели, также в этом сезоне возвращаются приталенные плащи, по фигуре.
- Стеганые куртки
Удлиненные модели носить можно с ремнем, а короткие модели лучше выбирать немного оверсайз, будто на размерчик больше, не приталенную.
- Стеганые пальто
Цвета - самые разнообразные, модель - оверсайз, носить можно как с поясом, так и без пояса, под настроение.
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- Кожаные куртки
По-прежнему в моде, хоть многие стилисты отмечают, что они считаются немного надоевшим трендом, хоть и классикой. Выбирайте оверсайз-модели.
- Дождевик
На самое начало осени, когда уже дождливо, но еще не холодно - и теплое пальто и пуховик еще рано, а в обычной куртке некомфортно.
Самые стильные вещи на осень (фото: instagram.com/kate_yourstylist)
Раньше стилист показала самые модные кожаные вещи на осень.