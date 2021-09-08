Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осень

Варианты верхней одежды на осень 2021 - самые разнообразные. Тут и стеганая куртка, и стеганое же пальто, и плащ, и, как отдельный тренд, дождевик.

Стилист Катя Ионова в своем Instagram показала, какую верхнюю одежду выбрать на осень, чтобы она согрела холодной осенью, но также была стильной и красивой.

Кожаная куртка уже немного надоела, согласны? (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Верхняя одежда на осень 2021

Пальто

Особенно модными будут яркие пальто, оттенок выбирайте по своему цветотипу.

Плащ

В тренде - оверсайз-модели, также в этом сезоне возвращаются приталенные плащи, по фигуре.

Стеганые куртки

Удлиненные модели носить можно с ремнем, а короткие модели лучше выбирать немного оверсайз, будто на размерчик больше, не приталенную.

Стеганые пальто

Цвета - самые разнообразные, модель - оверсайз, носить можно как с поясом, так и без пояса, под настроение.

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Кожаные куртки

По-прежнему в моде, хоть многие стилисты отмечают, что они считаются немного надоевшим трендом, хоть и классикой. Выбирайте оверсайз-модели.

Дождевик

На самое начало осени, когда уже дождливо, но еще не холодно - и теплое пальто и пуховик еще рано, а в обычной куртке некомфортно.

Самые стильные вещи на осень (фото: instagram.com/kate_yourstylist)