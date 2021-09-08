ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осень

Новина українською →
Среда 08 сентября 2021 10:01
Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осень Пальто - всегда в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Варианты верхней одежды на осень 2021 - самые разнообразные. Тут и стеганая куртка, и стеганое же пальто, и плащ, и, как отдельный тренд, дождевик.

Стилист Катя Ионова в своем Instagram показала, какую верхнюю одежду выбрать на осень, чтобы она согрела холодной осенью, но также была стильной и красивой.

Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осеньКожаная куртка уже немного надоела, согласны? (фото: instagram.com/hoskelsa)

Хвост с объемной резинкой и африканские косы: стилист показа топ-5 необычных причесок на осень

Верхняя одежда на осень 2021

  • Пальто

Особенно модными будут яркие пальто, оттенок выбирайте по своему цветотипу.

Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осень

  • Плащ

В тренде - оверсайз-модели, также в этом сезоне возвращаются приталенные плащи, по фигуре.

Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осень

  • Стеганые куртки

Удлиненные модели носить можно с ремнем, а короткие модели лучше выбирать немного оверсайз, будто на размерчик больше, не приталенную.

Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осень

  • Стеганые пальто

Цвета - самые разнообразные, модель - оверсайз, носить можно как с поясом, так и без пояса, под настроение.

От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень

Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осень

  • Кожаные куртки

По-прежнему в моде, хоть многие стилисты отмечают, что они считаются немного надоевшим трендом, хоть и классикой. Выбирайте оверсайз-модели.

Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осень

  • Дождевик

На самое начало осени, когда уже дождливо, но еще не холодно - и теплое пальто и пуховик еще рано, а в обычной куртке некомфортно.

Дождевик и стеганое пальто: стилист показала главную верхнюю одежду на осеньСамые стильные вещи на осень (фото: instagram.com/kate_yourstylist)

Раньше стилист показала самые модные кожаные вещи на осень.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину возвращается лето: где воздух прогреется выше 20 градусов
В Украину возвращается лето: где воздух прогреется выше 20 градусов