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Дощовик і стьобане пальто: стиліст показала головний верхній одяг на осінь

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Середа 08 вересня 2021 10:01
Дощовик і стьобане пальто: стиліст показала головний верхній одяг на осінь Пальто завжди в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Варіанти верхнього одягу на осінь 2021 - найрізноманітніші. Тут і стьобана куртка, і стьобане ж пальто, і плащ, і, як окремий тренд, дощовик.

Стиліст Катя Іонова у своєму Instagram показала, який верхній одяг вибрати на осінь, щоб вын зігрів холодною осінню, але також буы стильним і красивим.

Дощовик і стьобане пальто: стиліст показала головний верхній одяг на осіньШкіряна куртка вже трохи набридла, згодні? (фото: instagram.com/hoskelsa)

Хвіст з об'ємною гумкою і африканські коси: стиліст показу топ-5 незвичайних зачісок на осінь

Верхній одяг на осінь 2021

  • Пальто

Особливо модними будуть яскраві пальто, відтінок вибирайте за своїм кольоротипом.

Дощовик і стьобане пальто: стиліст показала головний верхній одяг на осінь

  • Плащ

В тренді - оверсайз-моделі, також в цьому сезоні повертаються приталені плащі, по фігурі.

Дощовик і стьобане пальто: стиліст показала головний верхній одяг на осінь

  • Стьобані куртки

Подовжені моделі носити можна з ременем, а короткі моделі краще вибирати трохи оверсайз, ніби на розмірчик більше, не приталені.

Дощовик і стьобане пальто: стиліст показала головний верхній одяг на осінь

  • Стьобані пальто

Кольори - найрізноманітніші, модель - оверсайз, носити можна як з поясом, так і без пояса, під настрій.

Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь

Дощовик і стьобане пальто: стиліст показала головний верхній одяг на осінь

  • Шкіряні куртки

Як і раніше, в моді, хоч багато які стилісти відзначають, що вони вважаються трохи обридлим трендомю. Вибирайте оверсайз-моделі.

Дощовик і стьобане пальто: стиліст показала головний верхній одяг на осінь

  • Дощовик

На самий початок осені, коли вже дощитиме, але ще не холодно - і тепле пальто і пуховик ще рано, а в звичайній куртці некомфортно.

Дощовик і стьобане пальто: стиліст показала головний верхній одяг на осіньНайстильніші речі на осінь (фото: instagram.com/kate_yourstylist)

Раніше стиліст показала наймодніші шкіряні речі на осінь.

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