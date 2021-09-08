Дощовик і стьобане пальто: стиліст показала головний верхній одяг на осінь

Варіанти верхнього одягу на осінь 2021 - найрізноманітніші. Тут і стьобана куртка, і стьобане ж пальто, і плащ, і, як окремий тренд, дощовик.

Стиліст Катя Іонова у своєму Instagram показала, який верхній одяг вибрати на осінь, щоб вын зігрів холодною осінню, але також буы стильним і красивим.

Шкіряна куртка вже трохи набридла, згодні? (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Верхній одяг на осінь 2021

Пальто

Особливо модними будуть яскраві пальто, відтінок вибирайте за своїм кольоротипом.

Плащ

В тренді - оверсайз-моделі, також в цьому сезоні повертаються приталені плащі, по фігурі.

Стьобані куртки

Подовжені моделі носити можна з ременем, а короткі моделі краще вибирати трохи оверсайз, ніби на розмірчик більше, не приталені.

Стьобані пальто

Кольори - найрізноманітніші, модель - оверсайз, носити можна як з поясом, так і без пояса, під настрій.

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Шкіряні куртки

Як і раніше, в моді, хоч багато які стилісти відзначають, що вони вважаються трохи обридлим трендомю. Вибирайте оверсайз-моделі.

Дощовик

На самий початок осені, коли вже дощитиме, але ще не холодно - і тепле пальто і пуховик ще рано, а в звичайній куртці некомфортно.

Найстильніші речі на осінь (фото: instagram.com/kate_yourstylist)