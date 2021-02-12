В "дырявом" платье и объемном пальто: Белла Хадид покорила идеальным телом на обложке глянца

Белла Хадид украсила очередную обложку одного из самых известных глянцевых журналов в мире - испанской версии Vogue. Модель в фотосессии примерила стильный образ, который состоял из объемного пальто, соблазнительного платья с вырезами, а также контрастных нежно-розовой сумочки и бежевых туфель.

Фото обложки модель выложила в своем блоге и поблагодарила всех причастных в своей привычной манере. Девушка призналась, что данная работа уже стала одной из ее любимых.

Образ, который соединил в себе трендовые вещи нового сезона, составила знаменитая стилистка Патти Уилсон, а пышную укладку сделал стилист по волосам Евани Фраусто. А за макияж отвечала Эрин Парсонс. Результатом творчества мастеров как сама Белла, так и ее многочисленные фанаты остались более чем довольны. На странице 24-летней красавицы уже появилось много позитивных отзывов.

Белла в мартовском номере (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, не так давно Белла взяла перерыв от работы и соцсетей, признавшись, что чувствовала необходимость уединиться. Она целыми днями читала духовную литературу и наслаждалась временем для себя. По словам Беллы, она общалась только с близкими друзьями. Теперь она полна сил и мечтает высказаться о том, к чему пришла.