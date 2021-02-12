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У "дірявій" сукні і об'ємному пальто: Белла Хадід підкорила ідеальним тілом на обкладинці глянцю

Автор: Lite

Белла Хадід прикрасила чергову обкладинку одного з найвідоміших глянцевих журналів у світі - іспанської версії Vogue. Модель в зйомці приміряла стильний образ, який складався з об'ємного пальто, спокусливої сукні з вирізами, а також контрастних ніжно-рожевої сумочки і бежевих туфель.

Фото обкладинки модель виклала у своєму блозі і подякувала всім причетним у своїй звичній манері. Дівчина зізналася, що дана робота вже стала однією з її улюблених.

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Образ, який поєднав у собі трендові речі нового сезону, склала знаменита стилістка Патті Вілсон, а пишну укладку зробив стиліст по волоссю Еван Фраусто. За макіяж відповідала Ерін Парсонс. Результатом творчості майстрів як сама Белла, так і її численні фанати залишилися більш ніж задоволені. На сторінці 24-річної красуні вже з'явилося багато позитивних відгуків.

Белла в березневому номері (фото: instagram.com/bellahadid)

До речі, не так давно Белла взяла перерву від роботи і соцмереж, зізнавшись, що відчувала необхідність усамітнитися. Вона цілими днями читала духовну літературу і насолоджувалася часом для себе. За словами Белли, вона спілкувалася тільки з близькими друзями. Тепер вона сповнена сил і мріє висловитися про те, до чого прийшла.

Раніше свою фотосесію для американського Vogue представила старша сестра Белли, Джіджі.

Також Белла показала свою любов до речей-оверсайз, використавши їх у повсякденному луці.

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