Джаред Лето показал стильный образ от Gucci, но все смотрели на его торс

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал в своем блоге новые фото с рекламной кампании Gucci, которые в который раз заставили фанатов ахнуть. 50-летний Лето выглядит невероятно молодо. И стоит добавить – как всегда стильно.

Джаред позирует в сером пиджаке, надетом на голое тело, и белых кожаных брюках со шнуровкой на ногах. Из аксессуаров на нем – крупная подвеска необычной формы, а также очки в красной оправе. На одном из снимков Лето продемонстрировал свой голый торс. Поклонники оценили вгешний вид знаменитости в комментариях, отметив молодость и красоту звезды.

К слову, модельная карьера Джареда складывается даже более удачно, чем актерская. Недавно Члены жюри антинаграды "Золотая малина" объявили номинантов, выявив худших кинодеятелей прошедшего 2021-го года. И среди них оказался в том числе и Джаред Лето.

Джаред Лето показал новые фото (фото: instagram.com/jaredleto)(фото: instagram.com/jaredleto)