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Джаред Лето показал стильный образ от Gucci, но все смотрели на его торс

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Пятница 18 февраля 2022 19:19
Джаред Лето показал стильный образ от Gucci, но все смотрели на его торс Джаред Лето в новом образе (фото: instagram.com/jaredleto)
Автор: RBC.UA

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал в своем блоге новые фото с рекламной кампании Gucci, которые в который раз заставили фанатов ахнуть. 50-летний Лето выглядит невероятно молодо. И стоит добавить – как всегда стильно.

Бэкстейдж появился на его странице в Instagram.

Джаред позирует в сером пиджаке, надетом на голое тело, и белых кожаных брюках со шнуровкой на ногах. Из аксессуаров на нем – крупная подвеска необычной формы, а также очки в красной оправе. На одном из снимков Лето продемонстрировал свой голый торс. Поклонники оценили вгешний вид знаменитости в комментариях, отметив молодость и красоту звезды.

К слову, модельная карьера Джареда складывается даже более удачно, чем актерская. Недавно Члены жюри антинаграды "Золотая малина" объявили номинантов, выявив худших кинодеятелей прошедшего 2021-го года. И среди них оказался в том числе и Джаред Лето.

Джаред Лето показал стильный образ от Gucci, но все смотрели на его торсДжаред Лето показал стильный образ от Gucci, но все смотрели на его торс

Джаред Лето показал новые фото (фото: instagram.com/jaredleto)(фото: instagram.com/jaredleto)

Ранее мы показывали редкие архивные фото Лето, которые доказывают, что он не меняется с годами.

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