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Джаред Лето показав стильний образ від Gucci, але всі дивилися на його торс

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П'ятниця 18 лютого 2022 19:19
Джаред Лето показав стильний образ від Gucci, але всі дивилися на його торс Джаред Лето в новому образі (фото: instagram.com/jaredleto)
Автор: RBC.UA

Американський рок-музикант і актор Джаред Лето опублікував у своєму блозі нові фото з рекламної кампанії Gucci, які вкотре змусили фанатів ахнути. 50-річний Лето виглядає неймовірно молодо. І варто додати – як завжди стильно.

Бекстейдж з'явився на його сторінці в Instagram.

Джаред позує в сірому піджаку, одягнутому на голе тіло, і білих шкіряних брюках зі шнурівкою на ногах. З аксесуарів на ньому – велика підвіска незвичайної форми, а також окуляри в червоній оправі. На одному зі знімків Лето продемонстрував свій голий торс. Шанувальники оцінили зовнішній вигляд знаменитості в коментарях, відзначивши молодість і красу зірки.

До слова, модельна кар'єра Джареда складається навіть більш вдало, ніж акторська. Нещодавно члени журі антинагради "Золота малина" оголосили номінантів, виявивши найгірших кінодіячів минулого 2021-го року. І серед них виявився у тому числі і Джаред Лето.

Джаред Лето показав стильний образ від Gucci, але всі дивилися на його торсДжаред Лето показав стильний образ від Gucci, але всі дивилися на його торс

Джаред Лето показав нові фото (фото: instagram.com/jaredleto)

Раніше ми показували рідкісні архівні фото літо, які доводять, що Джаред Лето не змінюється з роками.

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