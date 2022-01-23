Дженнифер Лопес в атласной блузе с глубоким декольте показала, как носить главный цвет года

Дженнифер Лопес учит носить главный цвет года Very Peri (фото: instagram.com/jlo)
К слову, оттенки фиолетового - от нежно-лавандового до глубокого сине-фиолетового - в тренде в новом сезоне, ведь институт цвета Pantone объявил оттенок Very Peri главным цветом 2022 года.
"Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком, PANTONE 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность", - отметили в компании.
Что ж, Дженнифер наглядно это демонстрирует!