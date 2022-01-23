Дженніфер Лопес в атласній блузі з глибоким декольте показала, як носити головний колір року

Дженніфер Лопес вчить носити головний колір року Very Peri (фото: instagram.com/jlo)
До слова, відтінки фіолетового - від ніжно-лавандового до глибокого синьо-фіолетового - в тренді в новому сезоні, адже інститут кольору Pantone оголосив відтінок Very Peri головним кольором 2022 року.
"Поєднує в собі якості синього, але в той же час володіє фіолетово-червоним відтінком, PANTONE 17-3938 Very Peri демонструє енергійний, радісний настрій і динамічну присутність, яка заохочує сміливу творчість і образність", - відзначили в компанії.
Що ж, Дженніфер наочно це демонструє!