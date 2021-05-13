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Джинсы много не бывает: стилист показала, как носить total-деним летом 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Total-деним - актуальный "медленный" тренд сезона. А еще комфортный, практичный и бюджетный в реализации.

Стилист Татьяна Волкова в своем Instagram показала на примере, как можно сочетать джинсовые вещи между собой этим летом. ⁣⠀

Подборка маленьких хитростей для образов total-деним, которые помогут собрать образ гармонично.

Правило 1: не усложняйте.

Джинсовый материал - это просто и лаконично!

Образ кажется перегруженным, в том числе, из-за разновидностей ткани.

Правило 2: осторожно с трендовым колорблокингом!

Он может "испортить" пропорции фигуры.

Правило 3: температура цвета на ткани должна совпадать, даже если оттенки отличаются.

Как правильно носить тотал-джинс (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, стилист рассказала о новом "уродливом тренде" этого лета, будем носить тапочки с носками.

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