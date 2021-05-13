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Джинси багато не буває: стиліст показала, як носити total-денім влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Total - денім-актуальний "повільний" тренд сезону. А ще комфортний, практичний і бюджетний в реалізації.

Стиліст Тетяна Волкова у своєму Instagram показала на прикладі, як можна поєднувати джинсові речі між собою цього літа. ⁣⠀

Підбірка маленьких хитрощів для образів total-денім, які допоможуть зібрати образ гармонійно.

Правило 1: не ускладнюйте.

Джинсовий матеріал - це просто і лаконічно!

Образ здається перевантаженим, в тому числі, через різновид тканини.

Правило 2: обережно з трендовим колорблокінгом!

Він може" зіпсувати" пропорції фігури.

Правило 3: температура кольору на тканині повинна збігатися, навіть якщо відтінки відрізняються.

Як правильно носити тотал-джинс (фото: instagram.com/tatvolkova)

Нагадаємо, стиліст розповіла про новий "потворний тренд" цього літа, будемо носити капці зі шкарпетками.

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