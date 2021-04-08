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Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀

Автор: Lite

Антитренды - это вещи, которыми в один сезон был перенасыщен рынок. Эти вещи были так популярны, что мы успели от них устать. Или эти вещи уже так долго были в моде, что пора от них просто отдохнуть.

Об этом написала в своем Instagram стилист Ксения Господинова.

Ксения привела свой список вещей, которые стоит разлюбить и забыть, а также показала конкретные примеры такой одежды, обуви и аксессуаров.

Что не стоит носить в этом сезоне

Массивные кроссовки

Тропическая тематика в принтах

Джинсы скинни с дырками

Ажур на майках в бельевом стиле (если мы говорим о повседневном луке)

Принт Tie Die

Облегающие косухи

Тотал лук размера XS

Меховые жилетки

Ксения советует разлюбить такую одежду (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Также стилист напомнила, что всегда стоит помнить, что тренды - это не главное, важно не предавать себя и свой стиль.

Напомним, что Андре Тан посоветовал, как составить базовый гардероб - вещи, которые будут в тренде всегда.

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