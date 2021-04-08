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Джинси-скинні та масивні кросівки: стиліст назвала головні антитренды весни⠀

Автор: Lite

Антитренди - це речі, якими в один сезон був перенасичений ринок. Ці речі були так популярні, що ми встигли втомитися від них. Також це ті речі, що вже так довго були в моді, що пора від них просто відпочити.

Про це написала у своєму Instagram стиліст Ксенія Господінова.

Ксенія привела свій список речей, які варто розлюбити і забути, а також показала конкретні приклади такої одягу, взуття та аксесуарів.

Не варто носити цього сезону

Масивні кросівки

Тропічна тематика в принтах

Джинси скінні з дірками

Ажур на майках в білизняному стилі (якщо ми говоримо про повсякденний лук)

Принт Tie Die

Облягаючі косухи

Тотал лук розміру XS

Хутряні жилетки

Ксенія радить розлюбити такий одяг (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Також стиліст нагадала, що завжди варто пам'ятати, що тренди - це не головне, важливо не зраджувати собі и своєму стилеві.

Нагадаємо, що Андре Тан порадив, як скласти базовий гардероб - речі, які будуть в тренді завжди.

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