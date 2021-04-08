Джинси-скинні та масивні кросівки: стиліст назвала головні антитренды весни⠀

Антитренди - це речі, якими в один сезон був перенасичений ринок. Ці речі були так популярні, що ми встигли втомитися від них. Також це ті речі, що вже так довго були в моді, що пора від них просто відпочити.
Про це написала у своєму Instagram стиліст Ксенія Господінова.
Ксенія привела свій список речей, які варто розлюбити і забути, а також показала конкретні приклади такої одягу, взуття та аксесуарів.
Масивні кросівки
Джинси скінні з дірками
Ажур на майках в білизняному стилі (якщо ми говоримо про повсякденний лук)
Тотал лук розміру XS
Також стиліст нагадала, що завжди варто пам'ятати, що тренди - це не головне, важливо не зраджувати собі и своєму стилеві.
Нагадаємо, що Андре Тан порадив, як скласти базовий гардероб - речі, які будуть в тренді завжди.